Grève du 28 mars : la rue ne flanche pas, le pouvoir se divise

Nous sommes mardi 28 mars 2023, voici le programme de Toujours Debout aujourd'hui présenté par Nadiya Lazzouni.

Sommaire

▶ Focus : Nadiya Lazzouni

On commence par le point sur les manifs d’aujourd’hui.

▶ Retour de Terrain : Lorélia Fréjo, Ahmed Berrahal

Le débrief de la journée d’action et de mobilisation que nous venons de vivre. Une journée qui commençait dans une atmosphère électrique, caractérisée par une recrudescence de violences policières lors des manifestants, à Paris et dans les grandes villes, mais aussi dans des endroits plus reculés comme Sainte-Soline, dans le Poitou, où la répression contre les antibassines a été particulièrement brutale.

Avec Lorélia Frejo, étudiante engagée, membre du Poing levé et de Révolution permanente et Ahmed Berrahal, élu CGT à la RATP. Ensemble, on essaie de répondre à une question : peut-on encore éviter, à l’heure actuelle, une radicalisation croissante des deux côtés de la barricade ?

▶ Entretien d'Actu : Paul Elek, Mathieu Slama

En tout cas, au sommet de l’État, c’est l’impasse politique. En effet, hier, Elizabeth Borne était reçue par Emmanuel Macron à l’Elysée. Mais rien de tangible n’est ressorti de cette rencontre. Entre l’Elysée et Matignon, c’est la guerre froide par petites phrases interposées. Elisabeth Borne parviendra-t-elle à élargir sa majorité comme exigé par Emmanuel Macron ? Si non, restera-t-elle au gouvernement ? Sommes-nous au début d’une vraie crise de régime ? Pour en parler, je recevrai deux de nos habitués : l’essayiste Paul Slama, auteur de “Adieu la liberté” aux éditions de la Cité ; et Paul Elek, doctorant en sociologie, ancien attaché parlementaire et analyste politique pour Le Média.