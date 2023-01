Grève du 19 janvier : le peuple montre sa force, Macron serre les dents

Nous sommes jeudi 19 janvier 2023, il est 19h00 c’est parti pour Toujours Debout ! Au programme :

▶ Retour de terrain

Le Média est désormais une vraie chaîne de télé et comme nous voulons être au plus près des luttes et des mobilisations, nous avons envoyé sur le terrain nos journalistes - reporters. Nos reporters ont couvert la manifestation parisienne qui s’est tenue aujourd’hui, Maylis Khider est revenue nous en parler sur ce plateau en première partie d’émission. Des correspondant·e·s du Média étaient et des abonné·e·s étaient présent·e·s à Rennes, Lorient, Paris et Anger. Merci pour leurs images !

▶ Entretien d'Actu

Nous recevrons dans la seconde, Danielle Simonnet, députée LFI/ NUPES, William Gaune, Syndicaliste SUD Education 95 et Anasse Kazib, cheminot et syndicaliste SUD-Rail Paris Nord. Nous discuterons de leurs ressentis après cette journée de mobilisation et de l’après. Quel plan de bataille pourrait faire reculer un gouvernement déterminé à ne pas céder ?