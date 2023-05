En grève depuis presque 3 mois : Rencontre avec ces femmes qui font trembler Vertbaudet

On les appelle désormais “Les vertbaudets”. Ce sont près de 80 femmes, 80 ouvrières qualifiées en grève, qui se sont déjà réapproprié le nom de leur entreprise mais qui n’en demandaient pas tant. Vert-Baudet, à l’origine en deux mots, créé au début des années 60 et spécialisé dans la vente à distance de produits destinés aux jeunes enfants et à leurs mères. Un environnement féminin jusqu’aux effectifs du dépôt de l’enseigne en banlieue de Lille où ces femmes tiennent un piquet de grève depuis plus de 2 mois. Il y a 10 jours, après le mépris et les intimidations de leurs supérieurs, elles ont connu la violence de la police venue les déloger en usant de la force. L’une d’entre elles a même été admise aux urgences et est depuis en incapacité totale de travailler. Quant un autre travailleur a, lui, été agressé devant chez lui par un groupe de personnes armées et non identifiées.

Le climat est donc très tendu ici, mais les vertbaudets ne comptent pas lâcher leurs revendications dont la principale n’est autre qu’une banale augmentation de salaire de 150 euros nets. Elles qui sont essentiellement payées au smic horaire par une société qui a réalisé un CA de près de 316 M d’€ en 2021, soit une hausse de 22% en un an. Aujourd’hui, ce conflit social est entré dans une phase nouvelle après la visite de Sophie Binet, la publication d’une tribune médiatique dans Le Monde, et le soutien de JLM cette semaine à Tourcoing, siège historique de Vertbaudet, mais aussi ville d’un certain Gérald Darmanin.

Mais alors, qui sont ces femmes qui osent se dresser contre un ordre établi qui leur déplaît? Quel a été l’élément déclencheur de leur lutte? Pourquoi n’ont-elles pas abandonné après la vague de violences, notamment policières? Comment organisent-t-elles leur quotidien entre piquet de grève et vie de famille, elles qui sont parfois aussi mère? Et surtout, jusqu’où sont-elles prêtes à aller pour obtenir gain de cause? C’est ce qu’on va essayer de comprendre dans ce nouveau reportage pour Le Média.