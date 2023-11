Dans la musique aussi, les indépendants luttent contre les milliardaires

Le phénomène de concentration (entendez par là “concentration aux mains de quelques milliardaires”), on en parle souvent lorsqu’il est question des médias. Ce phénomène se produit aussi dans l’industrie musicale. Là aussi, les milliardaires tuent le pluralisme dans la production et la diffusion musicale. Les labels indépendants produisent pourtant 80% des contenus musicaux chaque année, mais les plus gros revenus sont captés par les 3 labels les plus importants et qu’on appelle dans le jargon les “majors” ; Sony, Universal et Warner.

Ils ont les plus gros artistes, la plus grosse visibilité et captent l’essentiel des revenus, comme ceux générés, par exemple, via les plateformes de streaming. Les artistes indépendants, eux, sont invisibilisés, cantonnés à quelques niches, et peinent à pouvoir vivre de leur métier. C’est pour lutter contre ce phénomène, et pour défendre la diversité artistique que la Fédération Nationale des Labels Indépendants existe et qu'elle a organisé ce mois d’octobre l’action “Indies First”. Le but, porter la voix des labels et artistes indépendants et permettre au public de les découvrir, de les rencontrer. Pour parler de tout ça, Irving Magi s’est entretenu avec Mathieu Dassieu, président de la FELIN sur ce plateau.