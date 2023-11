Antisémitisme : Le jour où Le Pen est devenue "fréquentable"

La présence de l’extrême-droite à la marche contre l’antisémitisme qui a eu eu lieu dimanche 12 novembre 2023 continue de déchirer la classe politique et les militants. Et pour cause, le RN ex FN est un parti qui “trouve ses origines dans l’histoire de la collaboration avec le nazisme” comme l’a rappelé la France Insoumise qui a fait savoir qu’elle ne participerait pas à cette marche. Emmanuel Macron était également absent pour les mêmes raisons. Le PS, PCF et les écologistes étaient en revanche présents, ils ont marché derrière une banderole commune illustrant le “cordon républicain” en protestation contre la présence de l'extrême-droite et sous les huées de quelques manifestants.Tandis que MLP était applaudie et acclamée par la foule.

Au lendemain de la marche, l'article de Der Spiegel, journal de référence allemand titrait : “Le jour où MLP est devenue éligible pour les juifs”. A-t-on assisté, dimanche dernier, au baptême républicain du RN ? Le blanc seing de la communaute juive de France, c’est ce qui manquait au RN pour entrer dans l’arc republicain ? Est-ce que cette marche contre l'antisémitisme n'a pas finalement été une marche de la discorde ?

On en parle dans ce nouveau numéro de "Ne nous enguelons pas" avec Julien Théry, historien et Mathieu Slama, essayiste et auteur de "Adieu la liberté".