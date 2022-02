Ultimes révélations sur les réseaux troubles de Macron - Marc Endeweld

Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. C’est une guerre économique. En voici les coulisses”

“Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. C’est une guerre économique. En voici les coulisses”. Ces trois phrases, écrites comme un texte de bande-annonce d’une série palpitante à regarder sur Netflix… et bien ces trois phrases sont écrites en gros et en rouge sur la quatrième de couverture du dernier livre de Marc Endeweld, un des journalistes d’investigation les plus respectés dans la France d’aujourd’hui.

Un livre dont le titre est “L’Emprise” et qui entend nous décrire l’état d’une France sous influence. Alors que sur le front géopolitique mondial, les Etats-Unis et la Chine au premier plan, mais aussi l’Allemagne, a Russie, la Turquie et d’autres puissances moyennes, se battent pour exister et peser dans les décennies qui viennent, la France semble perdue, incapable de déterminer un intérêt national à long terme et de s’y tenir. Perdue aussi entre ses allégeances aux très grandes puissances, ses vieux réflexes gaullistes et la tentation de soumission aux Etats-Unis. Perdue au milieu des différents réseaux, barbouzeries et officines affairistes, souvent logées au cœur de l’Etat. Et qui jouent d’abord et avant tout pour leurs intérêts privés.

Marc Endeweld réussit le pari de nous raconter ce qui se joue aujourd’hui, en articulant grands enjeux mondiaux et petits secrets inavouables.