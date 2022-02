Trahison des élites, "suicide" de Taubira, scandale ORPEA : dans quel monde vivent ces gens ?

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et analyser avec Thomas. L’actualité ne s’arrête pas et nous non plus ! Notre meilleure arme est de connaître et comprendre les discours environnant tout autour de nous.



Au programme aujourd’hui, la campagne présidentielle peine à passionner les français, étonnant ? ; on analysera aussi la prestation qualifiée de ratée au grand oral de Christiane Taubira sur le mal logement ; et enfin on revient sur le délit d’initié dont est soupçonné l’ancien directeur général d’ORPEA, après les révélations du livre "Les fossoyeurs" sur la souffrance dans ces EHPAD privés.