Polémique sur les législatives, cette reconnaissance faciale qui fait peur... | Contre-Matinale #138

Au programme de la 138ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 11 mai par Nadiya Lazzouni…

· Titrologie :

Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· Les travailleurs sans-papiers, en lutte depuis des mois dans l’indifférence générale :

Le 7 décembre dernier, des travailleurs sans papiers de l'agence Chronopost d'Alfortville (filiale à 100% de la Poste, groupe appartenant à l’Etat), se sont à nouveau mis en grève, et ont démarré un nouveau piquet devant cette agence, appuyé par de nombreux travailleurs sans titre d'autres entreprises. Cette occupation est la deuxième en deux ans devant cette agence. Ils luttent aux côtés des dizaines de travailleurs de l’agence DPD (autre filiale de la Poste) du Coudray- Montceaux, en Essonne (91), qui sont en grève depuis le 15 novembre pour exiger de l’employeur les documents permettant leur régularisation et l’obtention de titres de séjour. Leur lutte est aussi en lien avec celle de plus de 80 intérimaires sans-papiers qui tiennent un piquet devant le siège de l’agence d’intérim RSI à Gennevilliers (92), depuis le 8 novembre, pour exiger leur régularisation. On avait suivi ça au Média depuis novembre, sur le terrain. Depuis, les travailleurs sans-papiers ne lâchent pas le combat depuis des mois et continuent les mobilisations pour être régularisés, travaillant et cotisant en France sans aucune reconnaissance. Entretien avec Aboubacar Dembele, du collectif des travailleurs sans-papiers.

· “On s’en mêle”, quelle stratégie pour les quartiers populaires avec la NUPES ? :

Échange avec Zouina, militante des quartiers populaires et signataire de l’appel « on s’en mêle » qui a recueilli l’adhésion de plus de 1000 actrices et acteurs des quartiers populaires. Ensemble, ils avaient fait le choix de saisir collectivement le bulletin de vote du candidat Jean-Luc Mélenchon pour inscrire dans cette campagne, mais aussi au-delà, l’enjeu des quartiers populaires comme une question politique de premier plan. Si Jean-Luc Mélenchon a réalisé un score impressionnant dans les quartiers populaires, c’est aussi grâce à eux. Quelle est désormais la stratégie adoptée pour les prochaines législatives prochaines ? C’est l’une des questions posée à Zouina.

· La reconnaissance faciale par la police validée par le Conseil d’État :

Big brother is watching you ! Le Conseil d’État a validé l’utilisation massive de la reconnaissance faciale par la police dans le fichier « traitement des antécédents judiciaires », portant ainsi atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et ce malgré les alertes lancées par la Quadrature du Net, association de défense et de promotion des droits et libertés sur internet. Nous recevons Arthur Messaud, juriste à la Quadrature du net pour discuter de cette décision de la Haute Autorité Administrative qui s’est positionnée en défenseur de la surveillance de masse contre toute attente.

