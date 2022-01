Notre santé en danger | Contre-Matinale #69

Retrouvez la 69ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 12 janvier par Nadiya Lazzouni...

Au programme de la 69ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 12 janvier par Nadiya Lazzouni :



· La titrologie Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.



· En grève contre la casse de l’hôpital public Des manifestations à Paris et dans les villes de France hier ont eu lieu contre la casse de l’hôpital public. Les soignants, qui étaient quelques centaines par villes, réclament plus de moyens pour la santé contre un ségur insuffisant par rapport aux économies et fermetures de lits et services que subissent les services de santé en France depuis des années. Une manifestation modeste, qui s’explique par le plan blanc actuellement appliqué à l’hôpital au plus fort de la cinquième vague de cette crise sanitaire.



· La lettre des luttes Au Média TV, nous sommes persuadés que l’union fait la force. Et ça vaut dans les manifs, les piquets de grève comme pour les médias indépendants. Dans le cadre d'un partenariat avec nos camarades journalistes de Radio-Parleur, nous vous proposons une chronique avec ce studio de podcasts indépendant. Chaque semaine, Violette Voldoire ou Martin Bodrero viendront nous proposer une lutte à suivre et un extrait sonore issu des reportages de leur équipe. Ce mercredi, Violette s’intéresse au GHB, cette drogue invisible dont se servent des personnes pour en droguer d’autres à leur insu ; un vrai fléau en ce moment dont beaucoup de jeunes femmes sont victimes.



· La chronique de David Guiraud Avec son habituel sens de l’humour et ses punchlines affutées, David se penchera, cette semaine, sur les stratégies du Parti communiste français de Fabien Roussel et du Parti Socialiste d’Anne Hidalgo dans la course aux parrainages…