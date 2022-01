Meetings politiques : à quoi ça sert ?

Et si on mettait un peu d'air dans notre réflexion politique en sortant des studios pour aller à la rencontre de celles et ceux qui feront l'élection présidentielle de 2022 ?



Dans 70 jours à peine, 47 millions de Françaises et de Français seront appelés aux urnes pour choisir la ou le successeur d'Emmanuel Macron. Les prochaines semaines seront de plus en plus denses et intenses dans cette campagne politique qui bat déjà son plein, rythmée par les sorties médiatiques des candidats, les manifestations et les meetings.



À l'heure du vide et de l'accélération de la numérisation de notre société, quel avenir pour ces grands rassemblements politiques physiques que sont les meetings ?



Pour en parler, Cemil Sanli s'est rendu à Strasbourg, où s'est tenu un grand meeting politique, celui du candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, pour interroger à la fois ces éventuels électeurs venus l'écouter et s'entretenir avec la politiste Charlotte Thomas.