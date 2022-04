Macron : quand la saison 2 ressemble trop à la saison 1 | Contre-Matinale #131

Retrouvez la 131ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 27 avril par Nadiya Lazzouni…

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· Lycéens et étudiants en garde à vue pour avoir manifesté contre l’extrême droite : Lundi 25 avril à 7h du matin, 4 jeunes étudiants et lycéens ont été arrêtés à leur domicile à Grenoble, pour avoir manifesté contre l’extrême droite pendant l’entre deux tours. Ces arrestations font suite à des plaintes de l’UNI (Union nationale inter-universitaire) et des Républicains. Ils ont été libérés 48h plus tard, hier soir. Retour sur les évènements avec Nathan Weber, apprenti et secrétaire national du Mouvement National Lycéen (MNL).



· Égalité femme-homme, grande cause du nouveau quiquennat Macron (encore) ? Le 17 mars 2022, Emmanuel Macron indiquait vouloir faire de « l'égalité femmes-hommes la grande cause de [son] nouveau quinquennat ». Cette phrase, venue près de 10 jours après la journée internationale des droits des femmes a pu surprendre puisqu’elle ne fait que redoubler cette promesse qui avait déjà été faite en 2017. Analyse de Marion Beauvalet, chroniqueuse au Média et doctorante en théorie des organisations.



· La dernière chronique de David Guiraud : Avec son habituel sens de l’humour et ses punchlines affutées, David se penchera, cette semaine, et pour la dernière fois sur Le Media TV, sur les élections présidentielles et législatives.