Macron/Le Pen : deux imposteurs au second tour

Bonjour à toutes et à tous. On est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de L'instant Porcher. Le dernier avant le second tour. En effet, il ne vous reste plus que cinq jours pour décider du destin de la France durant ces cinq prochaines années. Alors je sens le stress monter et la tristesse aussi quand on pense à la souffrance sociale qui risque d'atteindre des sommets. Racisme, violences policières, privations de liberté, conflits d'intérêts…

Il est vrai que la politique de Macron a été particulièrement marquée par la violence et qu'il a tragiquement préparé le terrain à l'extrême droite. Mais avec Marine Le Pen, ça sera pire. Marine Le Pen au pouvoir, c'est un Etat de droit en péril. Et celles et ceux qui sont des abonnés assidus au Média en savent quelque chose. Ça n'empêche pas à la candidate de gagner des points dans les sondages.

Et pour cause, Marine Le Pen a fait du pouvoir d'achat une priorité absolue, avec pour étendard une mesure très grand public. Ramener de 20 à 5,5 % de manière pérenne la TVA sur le carburant, le fioul, le gaz et l'électricité.



« Ce seront 12 milliards qui vous seront rendus », promet la présidente du Rassemblement national. Avec Thomas Porcher, nous passerons à la loupe le programme économique non seulement de Marine Le Pen, mais également d'Emmanuel Macron, qui fait aussi des promesses comme la mise en place du chèque alimentation.



On parle de tout ça dans L'instant Porcher, avec bien évidemment un point sur les alliances à gauche pour les législatives.