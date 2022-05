Le bloc bourgeois se déchaîne, indignation après la mort d'une journaliste... L'actu du jour | Contre-Matinale #140

Retrouvez la 140ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 16 mai par Théophile Kouamouo…

Au programme de la 140ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 16 mai par Théophile Kouamouo…



· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· L’extrême droite tue : Il existe des idées criminelles. Des idées criminelles qui tuent. On ne le sait que trop, depuis le 11 septembre 2001 et l’épidémie d’attentats se réclamant du djihadisme perpétrés à plusieurs points du globe, y compris sur le territoire français. Mais bien entendu, il n’y a pas que ces idées-là, si tant est qu’on puisse les appeler ainsi, qui sont meurtrières. Ce week-end nous a rappelé qu’un autre monstre rôde autour de nous, et se nourrit des calculs malfaisants d’une élite politique et médiatique qui vit des divisions qu’elle orchestre dans le corps social. On parle du suprémacisme blanc, du terrorisme d’extrême droite, qui monte, qui monte et qui monte. Focus de Théophile Kouamouo.



· Le bloc bourgeois se déchaîne : Au programme de cette matinale, les élections législatives. Plus précisément le climat qui entoure ces élections législatives. Avec une presse mainstream et des éditorialistes littéralement endiablés quand ils évoquent la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Là où certains peuvent y voir, pour s’en féliciter ou le déplorer, le retour de la gauche plurielle qui était une sorte de réalité consensuelle en France pendant longtemps, d’autres dénoncent des islamogauchistes qu’on imagine prêts à marcher sur l’Arc de Triomphe et sur Notre-Dame. Pourquoi cette agitation ? Pourquoi ce changement de perception de l’éventualité d’un gouvernement de gauche en France ? Théophile en parle avec Bruno Amable, économiste et professeur à l’Université de Genève.



· Assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abou Akleh : Avec la journaliste Sarra Grira, Théophile revient sur sujet tragique. La mort, ou plutôt l’assassinat en plein reportage, par une balle logée dans la tête, de la journaliste palestinienne Shireen Abou Akleh. Un assassinat qui montre à quel point il devient périlleux pour les journalistes palestiniens de couvrir la lente dépossession de leur peuple, et qui traduit aussi la dégradation inexorable et l’absence de perspectives politiques dans ce qu’il est convenu d’appeler “le conflit au Proche-Orient”.



