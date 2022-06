"La France, c'est moi !" Quand les macronistes perdent la tête

Cinquième et dernier épisode de “Direction Palais Bourbon”, module mis en place sur Le Média dans l’objectif de suivre les petites et grandes batailles autour des élections législatives dont le second tour se tient ce dimanche.

Nous vous présentons une sorte d’édition spéciale. Spéciale “panique bourgeoise”, pour être plus précis. La perspective de ne peut-être pas pouvoir gouverner sans partage électrise les cerveaux des macronistes, qui dans cette dernière ligne droite disent à peu près n’importe quoi. C’est un festival, et le locataire de l’Elysée n’est pas le dernier de la classe en matière d’outrances, de manipulations et de refus du débat.

Effrayés à l’idée d’une cohabitation avec la NUPES, le camp présidentiel remet en cause la démocratie électorale et s’approprie la République et ses valeurs.

François Bayrou, les Jeunes avec Macron. Bien entendu, les éditorialistes amis comme Christophe Barbier ne sont jamais loin.

Récit d’une veillée d’armes où tous les coups sont permis.