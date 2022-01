École sous Covid : La colère ne faiblit pas | Contre-Matinale #71

Retrouvez la 71ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce vendredi 14 janvier par Nadiya Lazzouni

· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.

· Minute Citoyenne : Sami, Socio et enseignant à Rennes. Le Média vous donne la parole, écoute celles et ceux qui le font vivre ! Aujourd’hui, Sami revient sur la manifestation à Rennes des enseignants. nous ferons avec lui un point sur les revendications du secondaire mais également un petit bilan pour les collèges du règne de Blanquer au ministère de l’Education Nationale.

· Focus : Les lycéens mobilisés contre Blanquer… Le gouvernement est inquiet. Et il a de quoi ! La grève de la communauté éducative, des inspecteurs, des directeurs des écoles et même des parents d’élèves est une réussite ! Selon les syndicats des travailleurs de l’éducation, elle serait même historique ! Avec 75 % de grévistes dans les écoles maternelles et primaires et 62 % dans les collèges et lycées. Des chiffres contestés par le ministère de l’Éducation Nationale qui annonce de son côté 38,4% et 23,7% de grévistes dans ces mêmes établissements.

Les manifestations ont aussi été particulièrement fournies dans les grandes villes avec 15 000 manifestants à Paris, 5000 à Marseille, 3000 à Rennes, 4 000 à Toulouse selon les organisateurs. Dans ces défilés, il y avait de nombreux lycéens et lycéennes mobilisés contre le protocole Covid-19 certes mais surtout exaspérés par la politique catastrophique du gouvernement à leur égard… Nous discuterons de tout ça avec Colin Champion, président de La Voix Lycéenne

· L’invité : Mathilde Panot : En deuxième partie, Théophile Kouamouo reçoit, en direct, Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire France insoumise à l'Assemblée nationale. Ensemble, ils aborderont plusieurs sujets, notamment la bataille homérique sur le pass sanitaire, la niche parlementaire de la France insoumise et aussi la crise en Guadeloupe et en Martinique, qui continue de plus belle malgré une sorte d'occultation médiatique au sein de l'Hexagone. La Guadeloupe et la Martinique où Mathilde Panot s'est rendue en fin 2021, et où elle a notamment vérifié de ses yeux l'ampleur de la vie chère, une des raisons de la colère…