Bolloré : "candidat de Dieu" en 2027 ?

C’est une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une discussion théologique assez particulière, pour ne pas dire plus, sur ce qui est censé être une chaîne d’info. C’était sur CNEWS, dans le cadre de l’émission “En quête d’esprit”. On y entend parler d’anges, de démons et de guerre civile au paradis. Au-delà du buzz, de quoi cette séquence peut-elle être le nom ? Surtout quand on sait que CNEWS appartient à Vincent Bolloré, qui se présente comme un catholique affirmé, voire traditionaliste.

“En quête d’esprit”, c’est un peu “Le Jour du Seigneur” en version Télé Bolloré. Dans un pays déchristianisé, l’émission déploie un imaginaire qui peut décontenancer voire faire ricaner. Et pourtant, elle mobilise des biais et un imaginaire qui peuvent devenir le socle d’un identitarisme politique ravageur. Théophile Kouamouo revient sur le sujet aux côtés de Nadiya Lazzouni, et en profite pour revenir sur une séquence mettant en scène Christine Kelly, animatrice de “Face à l’Info”, et qui a longtemps eu pour chroniqueur principal Eric Zemmour… Un moment à la fois politique et religieux qui a eu lieu à l’église Martin Luther King à Créteil en banlieue parisienne…

Et si, au fond, on osait une question à la fois provocatrice et pas si idiote, au regard de son tout nouvel engagement politique : et si Bolloré était le “candidat de Dieu” dans le cadre de la présidentielle de 2027 ?