Censure : pourquoi Pierre-Emmanuel s'est barré de la télé

Un nouveau signal inquiétant pour la liberté de la presse. L’humouriste Pierre-Emmanuel Barré a claqué la porte de France 5 en dénonçant une censure. Après sa chronique au vitriol sur Cyril Hanouna qui avait beaucoup fait parler, le chronique de l’émission « C l’hebdo » est parti alors qu’il préparait visiblement une chronique sur l’épouse du président de la République, Brigitte Macron. Cette censure est bien sûr inacceptable sur les chaînes du groupe France télé. Elle montre une mainmise de plus en plus forte du gouvernement sur l’audiovisuel public, mainmise qui s’est renforcée avec la suppression de la redevance. Elle montre aussi l’influence des boîtes de production, ces entreprises privées qui se font des millions en vendant des émissions au service public… et qui sont dirigées par des très proches d’Emmanuel Macron. Par exemple, la boîte qui produit « C l’hebdo » s’appelle Mediawan et a été cofondée par Xavier Niel, le patron de Free et Pierre-Antoine Capton, un intime d’Emmanuel Macron, connu pour avoir réalisé un documentaire sur la campagne présidentielle de l’ancien banquier. Est-ce une des raisons pour lesquelles Pierre-Emmanuel Barré a été censuré sur France 5 ? Quoi qu’il en soit, l’époque est porteuse de nuages. On parle de ce départ fracassant et des leçons à en tirer sur la liberté de la presse avec notre journaliste Thomas Dietrich.