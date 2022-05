1er mai : le troisième tour a commencé dans la rue | Contre-Matinale #133

Retrouvez la 133eme édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 2 mai par Cemil Sanli…

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· Reportage dans les 1er mai : Cemil et Lisa sont allés dans les manifestations parisiennes, mais aussi haut savoyardes et suisses pour vous conter cette fête des travailleurs et des travailleuses et ses luttes rurales, locales, syndicales, radicales.



· Nos invités pour Macron II : Cemil reçoit Anne Guyot Welke, secrétaire générale Solidaires Finances Publiques et Gaëtan Gracia, élu CGT aux Ateliers de la Haute-Garonne (sous-traitant aéronautique à Toulouse) et militant à Révolution Permanente pour parler travail, les 5 ans de lutte et les 5 ans à venir sous Macron II entre services publics et industries abandonnés.



· LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE : LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE ! Votre média, ses salariés et ses programmes, sont en danger ! Le Média ne survivra que s’il parvient à mobiliser 4 000 nouveaux abonnés... C'est beaucoup ? Pourtant 710 000 personnes nous suivent sur YouTube... alors on y croit parce que vous êtes là !