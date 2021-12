Zemmour : nationaliste et néolibéral

La campagne d’Éric Zemmour semble pouvoir être décrite comme une bulle médiatique. Une proposition politico-médiatique qui ne correspondrait à aucune demande sociale. Mais on peut aussi penser qu'au-delà de la personne Zemmour, il y a peut-être bien un mouvement de fond.

D'une part, on voit dans les enquêtes électorales que son électorat provisoire est l'un des plus déterminés. 2/3 des personnes ayant l'intention de voter Zemmour disent être sûres de leur choix. Et son électorat a la particularité de s'intéresser beaucoup à la politique, donc il ne choisit pas par hasard. Il y a bien un socle zemmourien. Il est à droite, masculin, plus diplômé et plus aisé que l'électorat du RN.

D'autre part, si on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que les équivalents étrangers de Zemmour ont le vent en poupe. Dans le reste du monde et en Europe, on a vu des leaders nationalistes ou populistes bousculer la droite installée puis prendre le pouvoir : Trump aux Etats-unis, Bolsonaro au Brésil, Orbán en Hongrie, Boris Johnson au Royaume-Uni.

Zemmour s'appuie sur un double constat : la naissance d’un nouveau clivage politique mondial depuis la crise de 2008 et l’état présent du paysage politique français.

Zemmour pense que l’avenir est au clivage entre les pro-mondialisation et les nationalistes. Il y a bien selon lui en France le pôle de la mondialisation néolibérale (Emmanuel Macron). Mais pour lui, en face, il manque quelque chose

Il y a bien le Rassemblement national, mais selon Zemmour, ce parti et sa candidate ne sont pas en mesure d'incarner efficacement le pôle identitaire-nationaliste : Marine le Pen est trop ambigüe sur le libéralisme. En effet toutes les forces nationalistes qui ont percé dans différents pays dans la dernière décennie combinent un conservatisme fort avec un libéralisme économique assumé. Zemmour, lui, n'a pas peur d'afficher son libéralisme pour rallier les classes supérieures : baisse des impôts sur les sociétés, baisse des cotisations sociales, attaques contre le droit du travail, recul de l’âge de la retraite, réduction de la dette publique.

Zemmour en déduit qu’il y a de la place pour sa candidature : il pense pouvoir unifier une demande qui sans lui se résignerait à voter autrement

Si on en croit les sondages, Zemmour ne parvient pas à s’installer sérieusement chez les classes populaires. Mais par son libéralisme il capte les couches supérieures du lepénisme et cherche à les arrimer à la droite classique. Zemmour comprend qu'il peut être le point de convergence de l'extrême droite et d'une droite extrêmisée. Ce serait une sorte d'union des droites dans un grand pôle conservateur identitaire.

Son but est donc de repérer et de saisir ce qui lui permettrait d'installer en France, face au pôle macronien, un pôle nationaliste et libéral. Cette opposition est décrite dans l'espace public de différentes manières : progressistes contre populistes, mondialistes contre patriotes, néolibéraux contre souverainistes, ouverture contre fermeture, cosmopolitisme contre nationalisme.

Les commentateurs et analystes politiques colportent l’idée d’une opposition en tous points entre les tenants de la mondialisation néolibérale et les nouveaux populistes arrivés au pouvoir après la crise de 2008. Il est courant de rappeler que ces leaders populistes se sont appuyés sur les laissés-pour-compte de la mondialisation et du néolibéralisme : c’est le fameux ouvrier blanc électeur de Trump, c’est l’habitant de la “France périphérique” électeur du RN.

Zemmour, comme Trump, comme Johnson, mais aussi comme Le Pen, leur dit : “la source de vos maux c'est la mondialisation. Or la mondialisation est la perte de la souveraineté de l’Etat-nation. La solution est donc de redonner le pouvoir à l’Etat pour sortir du néolibéralisme et de la mondialisation.”