Pass sanitaire : non, les manifestants ne sont pas cons !

Nouvel épisode de la chronique « L’actu démasquée ». Théophile Kouamouo fait aujourd’hui un focus sur le mouvement de contestation de la loi « passe sanitaire ». Pour lui, “nous sommes face à une question de fond, à une question politique.”

Théophile Kouamouo fait aujourd’hui un focus sur le mouvement de contestation de la loi « passe sanitaire ». Pour lui, “nous sommes face à une question de fond, à une question politique.”



“Pourquoi, en dépit de toutes les campagnes de sensibilisation, 16% des Français n’ont pas l’intention de se faire vacciner ? Pourquoi 35% des Français soutiennent le mouvement de contestation de la loi pass sanitaire ? (….)



Ce que nous vivons actuellement est une crise de confiance. Une crise de légitimité. Une crise politique. Ce sont les défaillances des politiques, de l’exécutif Macron notamment, qui alimentent cette défiance généralisée. Emmanuel Macron est un ancien banquier d’affaires, porté au pouvoir grâce aux milieux d’affaires, et qui travaille objectivement pour les milieux d’affaires. Quand le COVID arrive, il a déjà la crise des gilets jaunes et la grande grève contre la “réforme des retraites” à son passif. Lors de chacune de ces crises, il s’est barricadé derrière une police chaque jour un peu plus brutale et un peu plus impunie. (...)



Les gens ne sont pas cons. Ils ont compris que ce qui se joue en filigrane depuis plusieurs années, c’est la construction d’un nouveau rapport de force entre les citoyens et les États à l’ère de la mondialisation, de la crise écologique et de la révolution numérique. Ils ont constaté qu’à plusieurs reprises, des dispositions censées être transitoires et cantonnées à des situations d’exception comme l'État d’urgence sont introduites dans le droit ordinaire. Ils ont donc des raisons de redouter un pass sanitaire qui, au fil du temps, pourrait se transformer en passeport intérieur et en outil de contrôle.”