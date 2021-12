Défaite de Macron et des multinationales, islamophobie à Mulhouse... | Contre-Matinale #55

Retrouvez la 55ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mardi 14 décembre par Cemil Şanlı...

Au programme de cette 55ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce mardi 14 décembre par Cemil Şanlı :

· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.



· Le carré musulman d’un cimetière vandalisé : Le carré musulman du cimetière de Mulhouse a subi des actes de vandalisme samedi 11 décembre. Des dizaines de tombes ont été dégradées, des pots de fleurs ont été renversés, des plantes ont été arrachées et des ornements ont été déplacés. Sarah Okrich est la nièce d’un défunt donc la tombe a été vandalisée, elle raconte.



· UBER et Deliveroo mis à mal : La Commission européenne publie une proposition de directive imposant une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques. Cela signifie que les livreurs de repas, les conducteurs de VTC et l’ensemble des travailleurs ubérisés seront par défaut reconnus comme salariés. Jusqu’à 4,1 millions de travailleurs en Europe qui auraient accès au salaire minimum, aux congés payés, à la protection sociale : on en parle avec Leïla Chaibi, députée européenne la France Insoumise.



· L’eau courante devient une marchandise : Le 7 décembre 2020 entrait en Bourse l’eau, la ressource, à Chicago (USA). Déjà privatisée et exploitée par ci par là sous forme de bouteille en plastique, voici l’eau dite courante qui devient une marchandise, une valeur financière pour la spéculation. Notre journaliste Cemil Şanlı reçoit Jean-Claude Oliva (élu conseiller municipal écologiste à Bagnolet (93) et directeur de l’association “Coordination Eau Île-de-France”) et Alexander Abdelilah (journaliste et co-auteur du documentaire ARTE : “A sec : La grande soif des multinationales”) pour aborder la question et comprendre les enjeux présents et futurs.