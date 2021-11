Débat de la droite : ils sont devenus fous !

Retrouvez la 34ème édition de la Contre Matinale du Média, présentée ce lundi 15 novembre par Théophile Kouamouo.

Au programme de cette 34ème édition de la Contre-Matinale du Média, présentée ce lundi 15 novembre par Théophile Kouamouo :

· La titrologie : Traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs.

· Le Focus sur la Cop26 : La COP 26 est terminée, conclue par le ralliement de la France à plusieurs déclarations concernant notamment les énergies fossiles ou les émissions de Méthane. Et avec un "pacte de Glagow" qui signe l'échec des négociations. Mais derrière ces annonces, non-contraignants, quelle est la réalité des décisions prises à Glasgow, en Ecosse, durant la conférence pour le climat ? Pour comprendre et faire la lumière sur les négociations menées outre-manche, Le Média a reçu et interrogé activistes, ONG et experts. On les a questionné sur les contenus des discussions diplomatiques, et les véritables enjeux. A la sortie de ce nouveau sommet, on fait le bilan.

· Le Focus sur l’inflation aux Etats-Unis : On reviendra sur la situation économique et sociale des Etats-Unis, faite d’inflation, de grève et de vagues de démissions. Une situation porteuse à la fois de risques et d’opportunités pour les travailleurs, que nous décrypterons grâce à la perspicacité d’un très bon connaisseur de ce pays, Christophe Le Boucher alias Politicoboy, bien connu du public du Média.

· La minute citoyenne : Antoine Dopalet, sociétaire du Média, souhaite revenir sur les révélations de l’association L214 sur l'abattoir Bigard de Cuiseaux, une actualitée qui devrait, selon lui, nous faire réfléchir sur la place de l'antispécisme dans les luttes actuelles.

· Le zapping : Comme tous les lundis, fin de week-end oblige, on revient sur l’actualité politique de ces deux derniers jours. Nous discuterons à cette occasion avec Marion Beauvallet, doctorante, auteure pour Le Vent Se Lève qui s’est sacrifiée pour nous en suivant le débat de la droite diffusé hier soir sur BFMTV.