Rejoignez la résistance qui s'organise les 9, 10 et 11 octobre

Né il y a quelques mois, le CNNR, (pour Conseil National de la Nouvelle Résistance) continue son chemin. Deux de ses membres, Sabrina Ali Benali et Pablo Servigne sont venus au Média pour nous parler un peu de leur engagement pour cette organisation, des raisons qui les ont poussés à prendre un rôle aussi prépondérant et des perspectives du CNNR. Et la prochaine grande étape, c'est à Die, dans le Vercors, les 9, 10 et 11 Octobre 2020 !

Dans l'esprit du Conseil national de la résistance, le CNNR souhaite rassembler et former un grand nombre de citoyens durant un week-end d'échanges de savoirs dans un lieu de mémoire de la résistance afin de construire sur tout le territoire des plans d'actions immédiats et des assemblées citoyennes pour bâtir de nouveaux jours heureux ! Vous pourrez y retrouver des ciné débat, des concerts, des ateliers pratiques, des conférences et bien d'autres évènements.

Côté intervenants, Fatima Ouassak, Co-fondatrice Collectif Front de mères, CNNR, Gilles Perret, Réalisateur, CNNR, Pablo Servigne, Auteur, CNNR, Katell Gouello, Le Média TV, CNNR, Denis Robert, auteur Le Média TV, Yannick Kergoat, Réalisateur, CNNR, Camille Marguin, Co-fondatrice de Tous élus, Claire Lejeune, militante écologiste, Samuel Churin, Collectif intermittents et précaires, CNNR.. ont déjà confirmé leur présence.

Si l'initiative vous intéresse, vous pouvez retrouver les informations pratiques ici : https://conseil-national-de-la-nouvelle-resistance.assoconnect.com/billetterie/offre/142942-v-formulaire-inscription