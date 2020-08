Le Média lance un nouveau JT

Depuis sa création, Le Média vous a proposé des émissions, des entretiens, des reportages, des enquêtes, des chroniques ou encore des documentaires ! Mais pour cette saison 4, de nouvelles surprises vous attendent, à commencer par celle ci : nous sommes très fiers de vous présenter notre journal hebdomadaire, mais attention, pas un journal comme les autres, pour un Média pas comme les autres.

Bienvenue au Vrai Média !

Le nouveau JT loufoque et satirique du Média. Chaque samedi, pendant près de 5 minutes, Brice Borg, Mélodie Le Blay, Martin Van Eeckhoudt ou encore June van der Esch auront le plaisir de vous présenter les (quasi) vraies infos de la semaine. Suite à une rencontre d'envies partagées par Le Média, les Socios et une équipe de création portée sur le drôle, ce programme évolutif est élaboré grâce à un échange avec les Socios sur le forum du Média et laisse libre court aux humours divers et variés de l'équipe d'écriture. À l'origine de la chaîne Youtube On sait où t'habites, Damien Babikian et Raphaël Guillemot rejoignent Marion Plantier, monteuse, autrice, réalisatrice, pour tous ensemble fabriquer ces épisodes. Chaque vendredi, l'équipe se réunira pour écrire tourner et monter le JT de la semaine qui reviendra sur les actualités marquantes de la période, adaptant la forme et le ton aux envies et possibilités qui se dégageront de chaque information.

Réactivité, flexibilité, débilité, bienvenue au Vrai Média !