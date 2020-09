Cette ex-policière explique pourquoi il faut légaliser le cannabis

En 2016, Macron expliquait : "Aujourd’hui, le cannabis pose un problème en effet : De sécurité, de lien avec la délinquance dans les quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. Donc, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue."

Aujourd'hui tout a changé. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin enchaine les plateaux TV et les interventions télévisées pour exposer la mise en place d'une politique encore plus répressive vis à vis de la consommation de drogue, et semble vouloir créer le problème qu'il va ensuite donner l'illusion de régler.

Pour revenir sur tout ça, nous avons reçu au Média un ex policière et Président de Police contre la Prohibition, organisation composée de policiers et qui revendique la dépénalisation de toutes les drogues ainsi que la légalisation du cannabis. Elle nous explique pourquoi les politiques répressives mises en place depuis tant d'années sont contre productives, pourquoi elles créent un fossé entre la police et la population, pourquoi elle n'est pas efficace pour diminuer la consommation de drogue ou les infractions liées aux drogues. Et pourtant, Macron et son ministre ont décidé de continuer sur cette voie.

""La majorité de l’activité proactive des flics, c’est de la répression de l’usage de stupéfiants. Quand ils ne sont pas en train de prendre une plainte ou de faire des constatations, ils courent après des fumeurs de cannabis. Parce que c’est un délit, aussitôt qu’il est constaté, il est élucidé. C’est une mine d’or pour la politique du chiffre"

Et l'ancienne policière de conclure : "Ça sent très fort 2022"