Assassin's Creed et le grand méchant Robespierre

Voici le troisième et dernier épisode de notre mini-série de l’été sur la politique et la pop-culture. Après avoir parlé de Harry Potter et du Joker, on s’attaque aujourd’hui à Assassin’s Creed et aux jeux vidéo.

Attention ici on parle bien des jeux vidéo Assassin’s Creed et pas du film sorti en 2016. On ne fera aucun commentaire sur ce dernier. Juste, si vous avez envie de découvrir cet univers, jouez aux jeux. Si vous vous attendez à ce qu’on dise que les jeux vidéo rendent violent, passez votre chemin. Ou plutôt non, restez et allez jusqu’au bout de cette vidéo.

Dans la saga Assassin’s Creed, on se sert d’une machine pour explorer différentes époques du passé. A travers les différents jeux, on découvre la renaissance italienne, l’antiquité grec, la troisième croisade, etc etc. Il y a un des opus de la série qui fait particulièrement parler de lui dans la sphère politique et médiatique française, c’est Assassin’s Creed Unity.

Alors pourquoi ? Quels enjeux historiques et politiques soulève-t-il ? Quelle image de l’histoire donne Assassin’s Creed ? Comment les jeux vidéo sont-ils construits ? A quels enjeux doivent faire face les développeurs ? Pourquoi les jeux vidéo sont politiques ? Comme d’habitude, si vous voulez avoir des pistes de réponses à ces questions, regardez !