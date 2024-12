"Je vais t'égorger sale négresse" : victime d’une agression raciste, la police la met en garde à vue

C’est une agression qui a trouvé peu d’écho. De celles dont on n’entend pas parler sur BFMTV, encore moins sur CNews. Micheline Rondeau, 57 ans, est agente d’entretien de la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry (en Seine-et-Marne) depuis 20 ans. Le 30 juillet 2024, son employeuse l’envoie nettoyer une salle des fêtes. Pendant qu’elle y lave les carreaux avec sa collègue, une femme l’interpelle : “C’est à vous cette voiture ?” Micheline répond par l’affirmative. La femme exprime son mécontentement. Elle monte dans un immeuble. Une demi-heure plus tard, elle revient avec son compagnon. “Vous êtes encore là ?” s’étonne-t-elle. Micheline explique qu’elle s’en ira à 14 heures, après le travail. C’est alors que le mari de l’inconnue lui aurait asséné : “Si vous n’êtes pas contente, retournez dans votre pays”. Micheline sort de l’édifice. “Je lui ai dit : “Mais pourquoi vous me parlez comme ça ? La France est mon pays””, affirme-t-elle avoir répondu. “Ça se voit très bien que vous n’êtes pas d’ici”, aurait rétorqué l’homme. Il se serait baissé pour attacher son bébé dans la voiture. Puis aurait poussé la portière du véhicule. “L’erreur que j’ai faite, c’est de m’adosser à sa voiture”, raconte Micheline Rondeau.



« Il a sorti un couteau (...) Il m’a dit “je vais en finir avec toi sale négresse. Je vais te trancher la gorge". »



L’homme l’aurait ensuite mise à terre, rouée de coups, et lui aurait arraché son téléphone des mains. “Je me suis débattue. La force d’un homme sur une femme de 57 ans, je pouvais faire quoi ? C’est là qu’il a sorti un couteau qu’il avait dans la poche. Il m’a dit “je vais en finir avec toi sale négresse. Je vais te trancher la gorge.”” L’homme, accompagné de sa femme et de son frère, serait ensuite parti en voiture. Micheline s’évanouit. Sa collègue, une intérimaire ayant pris son poste une semaine auparavant, présente sur les lieux, appelle la police.



Le jour même, Micheline porte plainte au commissariat de Moissy-Cramayel pour violences volontaires avec arme et injures à caractère racial. Dans le procès-verbal de sa plainte, auquel Le Média a eu accès, Micheline précise : “J’ai crié mais je ne pouvais pas bouger car il était sur moi. Il a lâché mon cou et a sorti de sa poche droite, avec sa main droite, un couteau type couteau à steak à lame crantée et avec un manche noir. Il a attrapé de sa main gauche les tresses que j'avais sur la tête et de sa droite il m’a lacérée au niveau de l’arcade sourcilière gauche. Ma collègue hurlait au secours”.