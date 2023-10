Mr Mondialisation : Un livre révolté pour un monde plus positif

« Vous êtes l’Evolution. » Si le titre de ce livre vous est familier ce n’est pas anodin. C’est aussi le titre du clip de lancement officialisé par le créateur du site, visionné plus d’1,7 million de fois.



Indépendance et réseaux sociaux



Depuis la date de janvier 2012, Mr Mondialisation n’a cessé d’étaler ses travaux à travers les différentes branches du web en touchant de plus en plus de lecteurs francophones dans le monde entier, autour de sujet comme les luttes contre la chasse, contre le capitalisme et la bourgeoisie mais aussi pour l’écologie.

Seulement, en sa qualité de média indépendant, ce dernier se retrouve confronté à des difficultés : la pérennité et le financement. Fonctionnant exclusivement sur la bonne volonté de ses lecteurs, Mr Mondialisation a comme organes vitaux les réseaux sociaux. Et quand ceux-ci changent leurs algorithmes l’accès à l’information se voit aussi changé. Des changements comme chez Facebook (Meta) qui affectent lourdement le site en 2021, et poussent le collectif à imaginer un ouvrage en réponse au dictat des réseaux sociaux : « On voulait laisser notre empreinte dans le monde réel pour laisser une trace au-delà des réseaux et survivre à leur potentiel durcissement. »



Page de couverture de " Vous êtes l'évolution "

Critique pédagogique du vieux monde



Initiative pensée pour les 10 ans du média, ce livre est donc une rétrospective des travaux des différents journalistes derrière l'entité masquée, complétée de dossiers inédits. Et à l’image de ces 10 années, il parcourt l’actualité de manière d’information « révoltée » et « politisée » mais non sans pédagogie. Ainsi, pour qu’il puisse faire écho à toute tranche d’âge, il n’hésite pas à reprendre l’exemple des films d’animation de l’animateur japonais, Hayao Miyazaki. Que ce soit pour dénoncer le travail toxique dans le Voyage de Chihiro à travers les boules de suie, allégorie des travailleurs et de leurs conditions de travail, la condition féminine ou encore le respect de la nature, tout est analyse et décryptage de ces œuvres si chères à la génération qui compose Mr Mondialisation.

Plus qu’une personne, une idée



À l’image du personnage de V dans le film de James McTeigue, V pour Vendetta, Mr Mondialisation mise sur l’anonymat pour faire vivre ses idées : « Cet intérêt pour l'anonymat existe parce qu’à l'heure des réseaux sociaux, les visages prennent une énorme importance et parfois supplantent les idées. » Un gage de sincérité pour Mr Mondialisation qui met fréquemment en avant les « alternatives » diverses et variées touchant tout aspect de la vie en société montrant comment vivre autrement et de manière accessible.



Enfin, en tant que média indépendant il ne craint pas de s’attaquer à plus puissant que lui. Mais comme dans nombre de rédaction similaires, les articles et les collaborations entre collègues se font de manière « horizontale », sans grande hiérarchie dans la rédaction et aussi sans grande mesure de protection : « On reste une petite structure, on est des indépendants (…) du coup on n’est absolument pas protégé par une structure quelconque, on n'a pas des moyens colossaux pour nous faire rempart face aux industriels. »