Derrière les fronts : résistance et résiliences en Palestine (Alexandra Dols)

Le documentaire Derrière les fronts, sorti en salle en 2017 a été par diffusé deux fois (29-10 et 01-11-2023) par le Média. Il nous rappelle que l’impact psychologique lié à l'oppression et à l'occupation est bien souvent un angle mort du traitement médiatique de ce conflit. Aujourd'hui plus que jamais il apparait primordial de mettre des mots sur ce que peuvent vivre les habitants et les habitantes de la bande de Gaza et au delà, sur ce que ressentent les victimes de la colonisation.

« Nous vivons dans une réalité où plus les Israéliens respirent, plus les Palestiniens étouffent »

Ainsi, le Dr psychiatre palestinienne Samah Jabr considère que les évènements traumatiques subits par les palestiniens : conflit, occupation et processus de colonisation provoquent des trauma profonds et chroniques : dépressions, paranoïa de la surveillance et des difficultés à exprimer les ressentis. Ces évènements subits : mitraillette pointée sur la poitrine à un checkpoint, les démolitions, les bombardements, les violences des colons et des militaires sont décrits comme une peur industrialisée, une arme de domination

Dans le contexte actuel d'aggravation des violences subies par les habitant·e·s nous avons pu recevoir l'autrice de ce documentaire, Alexandra Dols, le 30-10-2023 pour évoquer la situation actuelle en Palestine. A celles et ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de voir ce documentaire en direct, voici un lien de visionnage proposé par l'autrice : https://derrierelesfrontslefilm.fr/