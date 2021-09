Exclusif - Noisy-le-Grand : la vidéo qui accable la police

C’est une affaire à la une des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Elle survient dans un contexte particulièrement tendu : à la suite de la relaxe d’un jeune homme du Pavé Neuf, des habitants de ce quartier de Noisy-le-Grand dénoncent depuis plusieurs semaines un harcèlement policier.

Sur une vidéo filmée au téléphone portable le 17 septembre, on aperçoit un jeune homme et deux policiers. Le jeune homme est maintenu à terre par les deux agents, visiblement immobile. Brusquement, un troisième policier lui assène deux violents coups de poings et de pied à la tête. Ces images, qui ont suscité l’indignation, ont même poussé la préfecture de police de Paris à ouvrir une enquête.



Mais pour les policiers, c’est le jeune homme, Moussa*, qui les a agressés. Selon un syndicaliste policier, interviewé par France 2, “on est dans un cas de figure où on extrait une toute petite séquence d’une séquence bien plus importante, avec un contexte de tensions extrêmes”. “Pour nous, il n’y a rien de choquant”, conclut le délégué départemental d’Unité SGP Police.



Pourtant, les images exclusives de vidéosurveillance que nous dévoilons et l’analyse du laboratoire d’expertise indépendant INDEX révèlent que de nombreux coups supplémentaires ont été portés à Moussa et qu’il existe de nombreuses contradictions dans les dépositions des policiers.



Une vidéo exclusive, une autre version des faits

Dans la vidéo, qui commence à 21h01, on voit deux policiers maintenir et escorter le jeune homme, qu’ils accusent d’avoir commis un outrage, le long de la voie Federico Garcia Lorca. La scène se déroule sans tension apparente. Mais arrivés à l’angle de la Place Louis Aragon, les agents font asseoir Moussa dans un endroit précis, au bas de l’immeuble, qui se situe exactement dans l’angle mort de la caméra de vidéosurveillance. Comme nous avons pu le constater par un simple visionnage Google Maps, la caméra, installée au centre de la place, est pourtant bien visible.



A gauche, les policiers et Moussa, cachés par un poteau en pierre, dans l'angle mort de la caméra de vidéosurveillance (la bande grise est un dispositif de floutage automatique de ce type de dispositif). A droite, la vue de la caméra depuis la position des trois personnes (Capture d'écran Google Maps).

C’est dans cet angle mort que le policier placé à la droite de Moussa lui assène un premier coup de pied puis un chassé. Le jeune homme tente alors de se relever - dans sa déposition, il explique qu’il était terrorisé : “J’avais peur qu’ils me mettent un coup fatal et qu’ils me laissent dans le coma”. S’ensuit une altercation, lors de laquelle Moussa se débat. L’un des agents sort sa matraque télescopique et lui assène plusieurs coups, puis tente de le soulever, tandis que l’autre policier lui envoie un coup de poing au visage.



Un troisième policier arrive en courant et les agents font basculer Moussa au sol. Sa tête manque de heurter un plot en pierre pour quelques centimètres. Un agent lui assène à nouveau deux violents coups de pied à la tête.



Deux policiers maintiennent maintenant Moussa au sol : le premier, debout, lui écrase la jambe gauche ; le second a son genou appuyé contre sa tête. Un élément qu’il conteste pourtant dans sa déposition, en reconnaissant la dangerosité de cette technique : “Positionnons notre genou contre son épaule mais ne procédons pas à un maintien de la tête par la nuque au vu des nombreux dangers entourant cette pratique”.



C’est à ce moment-là que le troisième policier revient vers Moussa, et lui assène les deux coups violents visibles dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux : les deux à la tête, l’un avec le poing et l’autre avec le pied.



Les angles morts de la version policière

Dans leurs procès verbaux, que Le Média et Index ont pu consulter, les policiers nient toute agression gratuite. S’ils ont frappé Moussa, c’est parce que celui-ci refusait avec virulence de se laisser menotter : “Afin de réussir à menotter l’individu et se mettre en sécurité, je percute une première fois [Moussa] au visage avec le poing [...] puis je le percute une deuxième fois avec le pied”, écrit l’un d’eux. Pourtant, d’après la vidéo que nous publions, Moussa a été frappé à plusieurs reprises avant que la situation ne s’envenime. Les deux premiers coups, notamment, lui sont portés dans l’angle mort de la caméra alors qu’il est assis, et qu’il ne semble opposer aucune résistance dans les secondes précédentes. Et lorsque le policier lui assène les coups filmés par les habitants de la cité, Moussa est à terre, immobilisé.



Un second évènement, qui apparaît à la fin de la bande de vidéosurveillance, interroge un peu plus la sincérité des policiers sur le hasard présumé de l’angle mort : alors que Moussa, finalement menotté, est emmené par un véhicule de police, les policiers se dirigent vers une seconde personne, qu’ils escortent rapidement dans un nouvel angle mort de la caméra de vidéosurveillance. Deux coïncidences troublantes.



Derrière le poteau de gauche, les policiers placent une nouvelle personne dans un second angle mort de la caméra de vidéosurveillance.

Les policiers, qui ont porté plainte contre Moussa pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique et menace de commettre un crime ou un délit, se sont vus prescrire respectivement 5 et 6 jours d’ITT. Moussa est donc passé en comparution immédiate devant le tribunal de Bobigny. Il a été placé en détention provisoire, notamment sur la base de captures d’écran, la vidéo étant inexploitable à cause d’un problème technique, et attend son procès, qui se déroulera le 13 octobre.



Au vu de la violence des coups portés à la tête du jeune homme, son avocat, Maître Arié Alimi, a déposé plainte pour tentative de meurtre. Les agents sont également visés par une plainte pour faux en écriture publique. La préfecture de police, elle, n’a pas souhaité répondre à nos questions.



* Le prénom a été modifié.