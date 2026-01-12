Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Grève des médecins libéraux : pourquoi la colère gronde
Depuis plusieurs jours, les médecins libéraux sont en grève partout en France. Cabinets fermés ou partiellement ouverts, opérations reportées, urgences sous tension : un mouvement d’ampleur, rare dans une profession peu habituée à battre le pavé. Les médecins dénoncent une politique de santé qu’ils jugent coercitive, une remise en cause de leur liberté d’exercice et une dégradation des conditions de soins pour les patients. Mais cette grève pose aussi des questions. Sur la responsabilité des médecins dans un système déjà à bout de souffle. Sur l’argent, alors que la profession reste parmi les mieux rémunérées du pays. Et sur l’intérêt général : est-ce vraiment une grève pour mieux soigner, ou une grève contre une perte de revenus et de pouvoir ? Pour en parler, nous recevons la présidente du syndicat des médecins libéraux, Sophie Bauer.