Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Affaire Lyhanna : pourquoi ce drame n’est pas un accident
Nous allons parler d’un dysfonctionnement, dit-on. L’affaire Lyhanna ne serait qu’un dysfonctionnement. C’est en tout cas le récit que tente d’imposer le gouvernement après la mort d’une collégienne de 11 ans retrouvée dans un silo à grain dans le Gers. Mais ce mot arrange tout le monde. Il efface les alertes répétées, les signaux ignorés, les drames accumulés. Il transforme une faillite structurelle en accident isolé. Or rien, dans cette affaire, n’a rien d’accidentel. Le suspect est connu, signalé, visé par plusieurs procédures depuis des années pour des faits graves impliquant des mineurs. Certaines plaintes ont été classées, d’autres n’ont pas été traitées avec la diligence minimale. Et malgré des accusations réitérées, aucune mesure efficace n’a empêché la tragédie. Ce n’est donc pas un système qui a cessé de fonctionner. C’est un système qui n’a jamais été mis en capacité de fonctionner correctement. Et c’est là toute la responsabilité politique.