Pourquoi les personnes trans et les luttes sociales doivent s’unir

L’extrême droite intensifie ses attaques contre les droits des trans. Comment lutter face à cette montée des menaces ? Rowan Lauer, de Solidarité Trans, nous éclaire.

Lundi 31 mars, c’était la journée internationale de la visibilité des personnes trans. Une journée importante non seulement pour célébrer les parcours et les luttes des personnes trans, mais aussi pour rappeler une réalité bien plus sombre : les violences et les discriminations persistent… et elles s’intensifient.

L’année dernière, SOS Homophobie alertait sur une explosion des actes transphobes. Et pendant ce temps, l’extrême droite, en France, en Europe et aux États-Unis, fait de plus en plus des droits des personnes trans une cible politique…

Face à cela, des associations comme l’Organisation Solidarité Trans se battent au quotidien, à travers des actions concrètes, mais aussi par le biais de mobilisations politiques. Quels sont leurs moyens d’action ? Comment lutter dans un contexte où les droits des personnes trans sont clairement menacés ? Et les partis de gauche dans tout ça, en font-ils assez ?

Pour en parler, on reçoit Rowan Lauer, porte-parole de l'Organisation Solidarité Trans.