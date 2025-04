Pourquoi la fin du ramadan met les réacs et les gros médias en PLS

Le Ramadan est fini, mais l’islamophobie ne prend jamais de pause. Pendant un mois, la droite et l’extrême droite se sont relayées pour nous rejouer leurs obsessions : le voile, la "menace communautaire", et l’idée qu’il y aurait "trop de musulmans" en France. Dans les médias, la chasse aux polémiques a battu son plein. On a même vu BFM accuser les musulmans de provoquer une pénurie d’œufs… en pleine grippe aviaire. Quant au sport, il est devenu le nouveau terrain d’attaque : après avoir interdit le voile aux JO, un projet de loi veut l’interdire dans toutes les compétitions. Peu importe qu’un rapport officiel ait prouvé l’absence de radicalisation dans le sport. Ce qui compte, c’est d’entretenir l’idée d’une menace, d’alimenter la peur, de relancer le débat encore et encore. Pendant que la droite et l’extrême droite se disputent la palme du discours le plus haineux, Bruno Retailleau joue les croisés modernes et refuse de participer à un iftar au nom de la laïcité, alors même qu’il assiste à des cérémonies chrétiennes officielles. Hypocrisie totale. En France, l’islamophobie n’a plus besoin de raison. Elle est devenue un automatisme.