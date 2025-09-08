Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
MERCOSUR : l’accord qui menace notre agriculture et notre santé
C’est un accord qui fait débat depuis des années. Le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le MERCOSUR, ce marché commun qui regroupe notamment le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay, a été approuvé par la Commission européenne. Accusé de favoriser une concurrence déloyale, il menace les normes sociales, environnementales et sanitaires. Il encourage des modèles agricoles destructeurs, favorise l’exportation de produits agrochimiques toxiques et l’élevage industriel intensif. Alors pourquoi cet accord, qui met en péril la souveraineté alimentaire, va-t-il bientôt entrer en vigueur ? Nous allons poser la question à un spécialiste : Maxime Combes, membre de l’AITEC et du collectif Stop Mercosur.