Macron vs Hanouna : le coup bas qui fait hurler l'Élysée

Nouvel épisode des Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur Le Média, porté par Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses long comme un jour sans pain, et à sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les dédales de la politique intérieure française.

Au sommaire :

Emmanuel Macron-Cyril Hanouna : la drôle de guerre… Au lendemain de la révélation par Mediapart d’une enquête explosive sur les pratiques ultra-violentes de la “machine Hanouna”, voici que Paris-Match publie des photos chocs dévoilant une idylle gênante. Celle qu’entretiendrait l’animateur et producteur controversé qui rêve peut-être de reconversion politique et Tiphaine Auzière, la belle-fille du président. C’est quoi cette histoire ? Et pourquoi derrière la mise en scène d’une love story atypique, peut-on lire quelque chose de plus conflictuel entre l’Élysée et l’homme de télé ? Nils décode tout ça pour nous.

Nous parlerons également de François Bayrou et de sa nouvelle obsession : les femmes voilées. Et si tout cela était un contre-feu pour se sortir de l’affaire de Bétharam ? Et s’il était tout simplement incapable de confronter les factions les plus droitières de son gouvernement ? Et enfin l’humiliation de Bruno Retailleau à l’Assemblée la nuit dernière. Non seulement système de vote du Palais-Bourbon est tombé en panne mais en plus les députés ont rejeté un amendement très controversé contre la levée de la confidentialité des messageries cryptées.