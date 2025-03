Expulsion de la gaîté lyrique : ce sont des "sacrés salopards" avec les migrants (Yann Manzi, Utopia 56)

Yann Manzi revient sur l’évacuation de la Gaîté Lyrique, où 450 mineurs isolés vivaient depuis trois mois. Il dénonce une opération brutale et inhumaine...

Yann Manzi revient sur l’évacuation de la #GaîtéLyrique, où 450 mineurs isolés vivaient depuis trois mois. Il dénonce une opération brutale et inhumaine, menée sans solutions de relogement adaptées pour ces jeunes, qui se retrouvent une fois de plus à la rue. Il explique pourquoi ces mineurs refusent d’être envoyés en province : leur reconnaissance en tant que mineurs dépend de démarches administratives complexes qui nécessitent leur présence à #Paris. En outre, l’éloignement complique leur accès à un réseau d’entraide et à un accompagnement juridique.

Depuis plusieurs mois, la Gaîté Lyrique leur servait de refuge grâce à la mobilisation de bénévoles et d’associations comme #Utopia56, qui tentaient d’assurer un minimum de protection et d’accompagnement. Mais, à chaque expulsion, ces jeunes sont renvoyés à la rue, pris dans un « cycle de la rue » : errance, campements, expulsions, et ainsi de suite. Manzi insiste sur la responsabilité partagée entre la mairie et l’État, qui se renvoient la balle au lieu de proposer une solution pérenne. Il évoque l’impact du durcissement de la politique migratoire, notamment avec la nouvelle loi immigration qui limite encore l’accès aux titres de séjour. Il fait aussi le parallèle avec les évacuations violentes de la place de la République en 2020, soulignant une répression croissante et une absence totale de scrupules de la part des autorités.

Enfin, il revient sur les enquêtes préliminaires visant des membres d’Utopia 56, accusés d’appels abusifs aux secours à la frontière franco-britannique. Il réfute ces accusations, expliquant que leur rôle est d’alerter les secours face aux dangers de la traversée de la Manche. Il décrit les actions de l’association dans cette région et les mesures prises pour assurer la sécurité des migrants.

Malgré ces pressions judiciaires, il affirme que l’engagement des bénévoles reste intact, bien que l’association subisse un climat de répression croissant.