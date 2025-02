Darmanin-Retailleau : qui sera le plus facho ? - Entretien-vérité avec le porte-parole du PS

L'actualité de ce 10 février 2025 présentée par Théophile Kouamouo.

Au sommaire : L'actualité du jour avec notamment la course à l’échalote et vers l’extrême droite entre les ministres de la Justice et de l’Intérieur Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, et aussi un entretien exclusif avec Arthur Delaporte, porte-parole du Parti socialiste.

Où en est le Parti socialiste français ? Alors que l’exécutif Macron-Bayrou, qui a éloigné le spectre d’une motion de censure, n’en finit pas de courir après les thématiques de l’extrême droite, le Nouveau Front populaire n’a jamais paru aussi divisé. Divisé sur l’attitude à avoir justement face à ce gouvernement, avec une France insoumise, un Parti communiste et des Écologistes qui ont voté systématiquement la censure, et un Parti socialiste qui fait désormais bande à part. Aujourd’hui encore, deux motions de censure déposées par la France insoumise faisant suite à des 49.3 sur le budget de financement de la Sécurité sociale ont été rejetées. La gauche est-elle à la mesure des enjeux dans la période de grandes incertitudes que nous vivons en France, en Europe et dans le monde ? De ce sujet et d’autres, il sera question dans l’entretien qu’a accepté de nous accorder Arthur Delaporte, porte-parole du Parti socialiste français.