"Ces coupes budgétaires brisent des vies" ce syndicaliste alerte sur l'état de la Culture

On a reçu Maxime Séchaud, syndicaliste CGT Culture. Pressions, précarité, violences sexuelles : la culture en France est à bout. L’État l’abandonne, les artistes se mobilisent.

La culture en France, on la célèbre. On l’instrumentalise parfois. Mais on la maltraite trop souvent. Derrière l’expression, chère à nos politiques, “l’exception culturelle française”, il y a une réalité bien plus brutale, celle de personnels épuisés, de budgets amputés, de précarité organisée. Et aujourd’hui, cette réalité explose. Moins de moyens, plus de pression, et un mépris institutionnalisé. Et comme si cela ne suffisait pas, un rapport parlementaire vient de révéler l’ampleur glaçante des violences sexuelles dans le monde culturel. Un système “endémique”, qui commence parfois dès l’enfance et se prolonge, dans l’impunité, tout au long de la carrière.

Alors des questions se posent : à quoi joue l’État avec ce secteur essentiel ? Est-ce qu’on veut tuer à petit feu le service public culturel ?

Pour en parler, on accueille aujourd’hui Maxime Séchaud, syndicaliste à la CGT Culture. Il est au cœur des mobilisations en cours, témoin direct de la colère et des urgences qui traversent le secteur.