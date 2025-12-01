Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Black friday : pourquoi ces militants ont tenté de le saboter
Alors que Shein s’installe en France, Extinction Rebellion a mené ce week-end des actions coordonnées contre la fast-fashion pour dénoncer la surproduction, la pollution et l’exploitation qui accompagnent ce modèle. ode aux rats…Des fioles puantes ont été déposées à l’intérieur de plusieurs enseignes. À l’occasion du Black Friday, les militants ont voulu alerter sur l’urgence d’une régulation plus ambitieuse. On en parle avec notre invité, membre d’Extinction Rebellion, Celian.