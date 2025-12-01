Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Black friday : pourquoi ces militants ont tenté de le saboter

Alors que Shein s’installe en France, Extinction Rebellion a mené ce week-end des actions coordonnées contre la fast-fashion pour dénoncer la surproduction, la pollution et l’exploitation qui accompagnent ce modèle. ode aux rats…Des fioles puantes ont été déposées à l’intérieur de plusieurs enseignes. À l’occasion du Black Friday, les militants ont voulu alerter sur l’urgence d’une régulation plus ambitieuse. On en parle avec notre invité, membre d’Extinction Rebellion, Celian.

