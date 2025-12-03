Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

ArcelorMittal : après la victoire des insoumis à l'Assemblée  : la grève !

ArcelorMittal, ces derniers jours on a beaucoup parlé de cette entreprise symbole de l’industrie française et des batailles sociales  L’actualité a été marquée par un vote historique à l’Assemblée nationale, avec l’adoption d’un amendement ouvrant la voie à la nationalisation d’ArcelorMittal. Un geste fort, qui relance le débat sur le rôle de l’État, la souveraineté industrielle et l’avenir de la sidérurgie en France. En parallèle, les salarié·es se sont mobilisés ce 2 décembre, répondant à l’appel à la grève pour dénoncer les conditions de travail, le sous-investissement et les menaces sur l’emploi. Une colère qui résonne d’autant plus que le groupe continue d’afficher des bénéfices importants. Pour en parler, nous recevons Gaëtan Lecocq, délégué CGT d’ArcelorMittal.

