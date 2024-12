Procès de Mazan : Dominique Pélicot coupable, ce qu'il faut retenir du verdict

Nous sommes le jeudi 19 décembre 2024. Au programme dans votre Toujours debout présenté par Nadiya Lazzouni :

Ce soir au sommaire, de Toujours debout l’info :

Procès des viols de Mazan, le verdict est tombé aujourd’hui. Tous les accusés ont été déclarés coupables. L’ex-mari de Gisèle Pelicot qui l’a droguée, violée et fait violer, a été condamné à vingt ans de prison. Les 50 co accusés ont écopé de peines allant de trois ans à quinze ans de prison. Nous reviendrons sur ce procès avec Anna Margueritat, photojournaliste, qui a suivi les 3 mois et demi d’audience à la cour criminelle du Vaucluse.

Cinq jours après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi à Mayotte pour constater l'étendue des dégâts. L'archipel a été déclaré “en état de calamité naturelle exceptionnelle”. Le président de la République a décrété qu'une journée de deuil national aura lieu lundi 23 décembre .

Toujours dans l’actualité, 4 méga bassines agricoles ont été déclarées illégales par la cour administrative de Bordeaux. Parmi ces réserves d’eau, celle de Sainte-Soline. Ce nom vous rappelle peut-être les manifestations contre le chantier par 25 000 militants, qui a été le théâtre d’une répression policière et d’une violence inouïe en mars 2023. Le Média y était. Une grenade lancée par les forces de l’ordre qui éclatait toutes les deux minutes, des centaines de blessés dont deux grièvement et placés dans le coma, ont marqué cette journée historique. Notre consoeur et camarade Lisa Lap qui avait été dépêchée sur place est avec nous.

Gaza, l'ONG Human Rights Watch accuse à son tour Israël de commettre le crime contre l’humanité d’extermination et des actes de génocide dans un rapport publié ce jeudi 19 décembre. Le collectif Urgence Palestine a organisé cet après-midi une déambulation dans les rues du 20e arrondissement de Paris pour demander la fin des massacres des Palestiniens et la fin de l’impunité. Nous nous entretiendrons avec nos camarades Lydia Menez et Andreï Manivit qui suivent le cortège.