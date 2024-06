Montée de l'extrême droite : les médias responsables ?

Nous sommes jeudi 20 juin 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Amina Kalache.

Au sommaire aujourd’hui :

Le Flash Info avec Fabrice Wuimo :

- Les acteurs du monde économique qui prennent position à l’approche du scrutin

- Le Conseil de l'Europe alerte sur la montée des discours anti-immigrés et des actes antisémites

- Le viol à caractère antisémite commis à Courbevoie provoque beaucoup d’émoi en France

Le fond de l'info :

Le fond de l’info avec Jules Stimpfling, cofondateur du média Le Crayon, un média de débats d’idées. Féministe et engagée, Claire Touzard est journaliste et autrice. Et Saphia Aït Ouarabi, militante antiraciste et étudiante en sociologie et en recherche. Ex-vice-présidente de SOS racisme. Avec nos trois invités nous reviendrons sur la responsabilité ou non des médias dans la montée de l’extrême-droite et des racismes. Longtemps tenus éloignés des écrans de télévision en France, les discours d’extrême droite se répandent de plus en plus dans le paysage audiovisuel français. La prédation capitaliste sur l’information aggrave-t-elle la montée de l’extrême droite et des racismes? Autrement dit, cela se joue-t-il aussi dans les médias?

Retour de terrain : En deuxième partie, nous accueillerons Cemil qui est allé sur le terrain cet après-midi avec Andreï Manivit, car le monde de la culture a manifesté contre l’extrême droite aujourd’hui.