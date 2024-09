Mea culpa de Darmanin et Thevenot : ils ont déjà oublié qu'ils étaient ministres !

Pour sa nouvelle chronique post-gouvernementale, le journaliste indépendant Mourad Guichard a naturellement consacré son « Au microscope » à la manière dont les passations de pouvoir ont été interprétées par les médias, mais pas que. Avant, naturellement, place au « Top » et au « Flop » et à une rubrique désormais installée dans « L’œil de MouMou », le « Préambule ». Il permet de faire des retours sur l’actualité et, comme ici, de pousser un coup de gueule. Celui-ci va à l’Imam de Drancy, Hassen Chalgoumi ressorti des placards pour venir dire tout et n’importe quoi, surtout n’importe quoi, notamment sur la Fête de l’Huma où il n’a visiblement jamais mis les pieds.

Les gratifications sont, elles, allées à Azzedine Taïbi, maire de Stains qui a fait condamner le suprématiste pro-Likud Georges William Goldnadel pour propos injurieux visant sa ville et ses habitants ; puis à Noah Moulinet, Faustine Kopiekwski et Juliette Cerf, trois journalistes qui ont travaillé sur le cas Fourest. Jean-Michel Aphatie a également reçu un « Top » pour son analyse de la manière dont les médias français ont traité les attentats terroristes perpétrés par les services de renseignement israéliens. A contrario, ce sont Robert Ménard, le maire de Béziers, Arthur, l’homme d’affaire soutien du régime israélien, Rachel Khan, la plagiaire soutien elle aussi de l’armée génocidaire, Caroline Fourest (bis repetita), Eric Revel, éditocrate multifonctions et Gérard Darmon, l’acteur lui aussi soutien du régime. Surprise ! La Queen Ruth Elkrief est de retour. Dans les « Flop », son comportement en plateau est pointé tant il est grotesque et partisan.

Après le « Microscope » en partie consacré à la tournée des plateaux TV de Violette Spillebout pour dire à quel point elle était heureuse de ne pas avoir été nommée ministre de l’Education nationale, Mourad Guichard a salué la rentrée littéraire des éditions Eliott avec deux ouvrages, l’un sur Karl Marx, l’autre sur les punchlines qui pourrissent le débat public.