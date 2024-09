Il orchestre les conflits au sein du gouvernement : Macron le pervers, épisode 3927

Qui est “le méchant” du nouvel exécutif Macron-Barnier ? Certains pourraient répondre à cette question en pointant du doigt Bruno Retailleau, ou Michel Barnier lui-même… Les choses sont-elles aussi simples que cela ?

Dans cette “carte blanche”, notre journaliste Théophile Kouamouo conteste cette narration, en dépit du pedigree d’un certain nombre de membres de ce gouvernement de droite dure voire de droite extrême. Une narration qui est en train de s’imposer avec la complaisance voire la complicité d’un grand nombre de nos confrères, et qui met en scène une “résistance” s’organisant contre les grands méchants désignés. Cette “résistance” étant bien entendu menée par les hérauts du camp du Bien, et ces hérauts sont grosso modo macronistes. À qui profitent ces guéguerres des “progressistes” contre les “réactionnaires” ?

Emmanuel Macron avait prévenu : il a bien l’intention de “jouer à la cohabitation”. Et ces petits jeux auxquels on assiste, ces tiraillements réels, mais orchestrés et surjoués, lui profitent d’une certaine manière. Grâce à la fabrication de l’amnésie par une partie des médias, on finira par avoir l’impression qu’il a été contraint à une cohabitation avec la droite et que ses historiques et lui font tout pour maintenir un certain équilibre dans le pays. Alors que c’est lui qui a choisi de dissoudre, qui a rêvé de cohabiter avec Jordan Bardella, qui a littéralement jeté les minorités sous le bus.

Ces petits sketchs “recentrent” politiquement Emmanuel Macron : par contraste, il apparaît moins à droite. Et on ne sait jamais, peut-être qu’à ce rythme, il pourra se construire un plan B et se créer une majorité alternative centre gauche/centre droit contre les méchants droitards dont il a lui-même fait la promo. Il se recentre et il se recentralise : le désordre apparent au sein de l’attelage de Michel Barnier peut conduire une partie de l’opinion à réclamer ses arbitrages. Et la surenchère radicale sur des thématiques comme l’Aide médicale d’État et une éventuelle énième loi sur l’immigration peuvent lui permettre d’incarner la modération. Alors qu’en réalité, c’est lui le problème. C’est lui le docteur Frankestein “pervers”, selon le mot de Marine Tondelier. C’est lui Dr Jekyll et Mister Hyde. C’est lui le promoteur du Rassemblement national.