Harry Roselmack accuse ! L'affaire qui a secoué la Guadeloupe

21 novembre 2020, dans la commune de Deshaies, en Guadeloupe, Claude Jean-Pierre est contrôlé par la gendarmerie. L’interpellation prend d’un coup une étrange tournure. L’homme âgé de 67 ans est violemment sorti de son véhicule et étendu sur le sol sous un soleil de plomb. Transporté à l'hôpital quelques jours plus tard, Claude Jean-Pierre, appelé Klodo par ses intimes et ses proches, décède des suites des blessures survenues lors de ce contrôle routier. Depuis, sa fille Fatia Alcabelard et son gendre Christophe Sinnan se battent pour obtenir justice. Dans le film documentaire du journaliste Harry Roselmack, l’Etat Républinial on revient sur cette affaire. Les faits, l'enquête, le déni de justice, tout est abordé. Et pour reprendre une expression du moment “ On y dit les termes” Notamment sur la défaillance récurrente dans l’appareil policier et judiciaire français aux Antilles. Car hormis l’affaire Claude Jean-Pierre, le film évoque trois autres cas qui ont secoué la Guadeloupe.