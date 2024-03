Hanouna peut-il défier le Parlement ? - Le cinéma français : un paradis pour les agresseurs

Nous sommes mardi 5 mars 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire :

- Le flash info : on fait un point sur les 3 actualités du jour avec Cyril Lemba.

- Entretien d'Actu : une discussion autour de la commission d’enquête sur l’attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Vous avez certainement vu passer les auditions des dirigeants du groupe Canal + et de la chaîne CNews qui ont été interrogés jeudi 29 février dernier par les parlementaires sur leurs choix stratégiques et éditoriaux. L’ambiance était parfois tendue, on en parlera avec le rapporteur de la commission, le député LFI Aurélien Saintoul et avec Latifa Oulkhouir, ex journaliste et directrice de l’organisation de mobilisation citoyenne “Le Mouvement”. Aux côtés de la députée Génération Sophie Taillé-Polian, le mouvement appelle l’ARCOM à ne pas renouveler l’autorisation de diffusion sur la TNT des chaînes du groupe Bolloré : C8 et CNEWS.

- Seconde partie : la seconde partie de cette émission sera consacrée au Me Too cinéma. Pour en discuter, Julien Théry recevra Emmanuel Burdeau, ancien rédac chef des Cahiers du cinéma, Marina Déak, cinéaste et Occitane Lacurie, critique cinéma.