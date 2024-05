Gaza : vers une décision judiciaire historique ? - Audiovisuel public : à quoi joue Rachida Dati ?

Nous sommes jeudi 23 mai 2024, voici le programme de la nouvelle édition de « Toujours Debout », présentée par Nadiya Lazzouni.

Au sommaire :

Le Flash Info : On fait un point sur les 3 #actualités du jour avec Amina Kalache.

- Plus d’une semaine après le début de la révolte en Nouvelle-Calédonie, le président Emmanuel Macron débarque sur l’archipel et a appelé au retour au calme.

- Un appel à la grève a été lancé aujourd’hui par l’ensemble des organisations syndicales de l’audiovisuel public et a été très suivi.

- Oslo, Madrid et Dublin reconnaissent l’Etat palestinien, renforçant ainsi l’isolement d’Israël.

Entretien d'Actu :

Avec Johann Soufi, avocat spécialisé en droit international, chercheur au centre Thucydide de l’université Paris II Panthéon-Ass et ancien responsable du département juridique de l’UNWRA, et Insaf Rezegui, doctorante en droit international à l’université Paris-cité, chercheuse associée à l’institut français du Proche orient à Jérusalem et membre du comité de rédaction du site Yaani.

Le fond de l'info :

Avec Mathieu Slama, essayiste et Paul Elek, tous deux chroniqueurs politiques au Média. Nous reviendrons sur les temps forts de la semaine qui ont fait débat : le projet de réforme de l’audiovisuel public visant à créer une nouvelle société, « France Médias », qui regrouperait France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel (INA), dans le but de « préparer la fusion-absorption de ces sociétés », et ce dès 2026. Déjà voté par le sénat l’an passé, le projet de fusion de l’audiovisuel est discuté à l’assemblée nationale à compter d’aujourd’hui. L’ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France et France télévisions, qui ont appelé à la grève aujourd’hui et demain, dénoncent une “union forcée” qui risque de mettre en péril la pérennité pour la radio de service public et d’appauvrir l’offre éditoriale. Quelles sont les véritables raisons qui motivent le gouvernement à vouloir fusionner l’audiovisuel public ? Nous tenterons également de comprendre les vives réactions au sein de la classe politique française suscitées par la décision du procureur de la république, Karim Khan, d’émettre des mandats d’arrêt internationaux contre le premier ministre d'Israël, Benyamin Nétanyahou et le ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.