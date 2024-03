Gaza: quand des grands médias retournent (un peu) leur veste

Pour ce nouvel opus de « L’oeil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard a scindé sa chronique de critique média en trois parties. Les « tops » et les « flops », « au microscope » et « le coup de cœur ».

Dans sa première partie, il a rendu hommage à l’économiste Michaël Zemmour qui a su, au cours d’un débat face à l’éditocrate en chef Frantz-Olivier Giesberg, garder son calme malgré les affirmations totalement fantaisistes de ce dernier. Puis, il s’est amusé d’une publicité pour une marque de produits halals portée par le site de Valeurs Actuelles, l’hebdomadaire d’extrême droite maintes fois condamné pour racisme militant. Il s’est ensuite intéressé à la manière dont Nabil Béligh de Chronikfr, le spécialiste de droit international et de géopolitique, a su tenir la dragée haute à Olivier Rafowicz, le zélé porte-parole de l’armée d’occupation israélienne.

Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry, les deux papys du Muppet Show télévisuel, ont également eu les honneurs de cette chronique grâce à leur numéro de duettistes sur le nombre présumé de pays baltes. Olivier Cachin, le spécialiste français du rap et célèbre présentateur d’émissions musicales, s’est plus sérieusement distingué dans la polémique aux relents racistes qui a entouré la possible prestation de la chanteuse Aya Nakamura à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Dans ses flops, Mourad Guichard a pointé l’arrivée de Michel Onfray sur l’antenne de CNews pourtant censée donner toute sa part au pluralisme. Puis, de dérapages bien contrôlés de Finkiekraut chez Darius Rochebin, de Villiers sur l’IVG ou de Dupont-Moretti chez Haziza, il en est venu à son sujet central : « Gaza, les médias français mainstream ouvrent-ils enfin les yeux ? ». Pour ce faire, il s’est appuyé sur les récentes émissions des chaînes d’information qui semblent montrer un virage éditorial face aux atrocités commises à Gaza par l’armée israélienne jugée, par de nombreuses instances et observateurs internationaux, comme une armée génocidaire.

Son coup de cœur, accompagné de remerciements aux internautes toujours plus nombreux et plus fidèles, est allé au livre révélation d’Henri Alleg qui avait, en son temps, dénoncé la torture pratiquée par l’armée française en Algérie. L’Association des combattants de la cause anti-coloniale (ACCA) continue d’ailleurs de porter son combat en prenant position, notamment, sur les évènements en cours à Gaza.