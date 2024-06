"Ces gens sont des menteurs" : Mourad Guichard accuse Enthoven, Elkrief et Alix Bouilhaguet

Nouvel épisode de ‘L’œil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard ! Son premier « top » est allé à Lionel Jospin, l’ancien premier ministre, qui a très dignement défendu le Nouveau front populaire, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sur les accusations d'antisémitisme face à un Benjamin Dumahel en pleine obsession sur le plateau de BFMTV.

Parmi ses nombreux « flop », on a pu croiser Anne Sinclair et le Printemps républicain, C l'Hedbo, France Info, Le Drian, Alix Bouilhaguet, Romedenne, Onfray,... Tous prêts à faire l'éloge du Rassemblement National et à taper sur l'union de la gauche "gratuitement".

La partie « Au microscope » a donc été naturellement consacrée à cette fameuse citation "Plutôt Hitler que le front Populaire", mot d'ordre qui semble être passé chez tout les éditorialistes mais aussi tous les les candidats Renaissance et LR. Il semble que rien ne sera épargné au nouveau front populaire à qui on renverra dès que possible à un supposé antisémitisme de la France Insoumise. Son « Coup de cœur », enfin, est allé au livre d'André Smolarz "Elle et moi ou l'éternité zéro".